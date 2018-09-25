قناة ليبية تعلن العثور على جثتي الصحفيين الشورابي والقطاري والخارجية التونسية توضّح

أعلنت قناة ''النبأ'' الليبية الخاصة مساء الاثنين العثور على جثتين قالت إنهما للصحفيين التونسيين نذير القطاري وسفيان الشورابي اللذين اختطفا في ليبيا قبل 4 أعوام.

ونقلت القناة عن مصدر طبي لم تذكر اسمه القول: "تم العثور على جثتي الصحفيين التونسيين سفيان الشواربي، ونذير القطاري في غابة بومسافر بضواحي مدينة درنة".

وأضافت القناة الليبية وفق ما نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أن عناصر من غرفة عمليات عمر المختار التابعة لقوات الكرامة نقلت الجثمانين إلى الرجمة، وتتواصل مع أهالي الصحفيين.

وأفاد مصدر رسمي بوزارة الخارجية التونسية في تصريح لموقع قناة "نسمة" الخاصة يوم الثلاثاء، بأن الوزارة لم تتلق أي اتصال من الجهات الرسمية الليبية بخصوص ما أعلنت عنه القناة الليبية، مؤكدا أن الوزارة بصدد التواصل مع الجهات الليبية للتثبت من مدى صحة ما تم الإعلان عنه.

ويعمل الصحفي سفيان الشورابي وزميله المصور التلفزيوني نذير القطاري لدى قناة "فيرست تي في" التلفزيونية الخاصة، التي أرسلتهما في مهمة إعلامية إلى ليبيا.

وكان الصحفيان اعتقلا للمرة الأولى في الثالث من سبتمبر 2014 شرق ليبيا، وأفرج عنهما بعد أيام، ثم اعتقلتهما مجموعة مسلحة أخرى وفقد أثرهما في منطقة بشرق ليبيا في الثامن من الشهر ذاته.

وفي الثامن من يناير 2015، أعلن الفرع الليبي لتنظيم "داعش" إعدام الصحفيين، الأمر الذي رفضت السلطات التونسية تأكيده في ظل غياب أدلة مادية.

وفي 29 أبريل 2015 أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا أن 5 موقوفين (ليبيان وثلاثة مصريين)، اعترفوا خلال التحقيق معهم بمسؤوليتهم عن قتل 7 صحفيين هم طاقم قناة "برقة" الليبية المكون من 4 ليبيين ومصور مصري، والتونسيان الشورابي والقطاري.

المصدر: قناة "النبأ" الليبية + قناة "نسمة" التونسية