الملك سلمان بن عبد العزيز يدشن قطار الحرمين السريع

يرعى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم، حفل تدشين قطار الحرمين السريع في محطة جدة، الذي يعد أضخم مشاريع المملكة والأكبر على مستوى الشرق الأوسط.

وأعلن ذلك وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي.

من جهته أكد رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح، أن هذا المشروع يعد أول قطار كهربائي سريع على مستوى المنطقة، ويبلغ طول مساره 450 كم، وبخط مزدوج يربط خمس محطات في كل من مكة المكرمة، وجدة، ومطار الملك عبد العزيز الدولي، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، والمدينة المنورة. وتبلغ السرعة التشغيلية للقطار 300 كلم في الساعة، وبلغت كلفته الإجمالية 60 مليار ريال، "16مليار دولار".

ونشرت صفحة "قطار الحرمين السريع‏" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقتطفات من حفل التدشين، بحضور الملك سلمان بن عبد العزيز، وعدد من المسؤولين.

برعاية كريمة من #خادم_الحرمين_الشريفين، جانب من الاستعدادات في محطة #جدة قبل انطلاق حفل #تدشين_قطار_الحرمين. pic.twitter.com/dk84zFXDTl — قطار الحرمين السريع (@haramainrailway) September 25, 2018

المصدر: عكاظ+ تويتر