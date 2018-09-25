عودة أكثر من 100 شخص إلى سوريا من لبنان خلال الساعات الـ24 الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع اللاجئين في سوريا بعودة أكثر من 100 شخص إلى سوريا من لبنان خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

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وجاء في نشرة صدرت عن المركز، اليوم الثلاثاء: "خلال الساعات الـ24 الأخيرة عاد 131 لاجئا (بينهم 39 امرأة و67 طفلا) إلى سوريا من لبنان عبر معبر جديدة يابوس".

وأضاف أن 578 نازحا سوريا عادوا خلال الفترة نفسها إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا.

وأعلن المركز أيضا عن إجرائه عملية إنسانية في بلدة الحسينية (بمحافظة دير الزور) تم خلالها توزيع 450 مجموعة غذائية يبلغ وزنها الإجمالي 1,9 طن.

وتابع أن الوحدات الهندسية لا تزال تقوم بعملها بهدف تطهير مناطق ومنشآت في سوريا من الألغام، مشيرا إلى أنه تم تدمير 36 عبوة ناسفة، بينها 3 عبوات يدوية الصنع، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

المصدر: نوفوستي