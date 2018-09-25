مدير المخابرات الإسرائيلية السابق: إسرائيل تعرف كيف ستتعامل مع منظومة "إس-300"

قال المدير السابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية، عاموس يدلين، إنه إذا جرى تشغيل منظومة الدفاع الجوي "إس-300" فإنها ستكون هدفا لإسرائيل، وسيتم ضربها".

وأضاف يدلين في تغريدة على صفحته في "تويتر" "إذا كان من المقرر أن يشغل الروس أنظمة إس-300 فهذا ليس جديدا، هم يشغلون إس-400 الأكثر تقدما في سوريا منذ أكثر من عامين ولم يفتحوا النار على الطائرات الإسرائيلية. أما إذا تم تشغيل البطاريات من قبل السوريين، فإن إسرائيل سوف تعرف كيف تضربها وسوف تتضرر سمعة أنظمة الدفاع الجوي الروسية".

واجتمع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر صباح اليوم الثلاثاء لبحث الأزمة الدبلوماسية المستمرة مع روسيا قبل مغادرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لحضور جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث من المتوقع أن يثير الخلاف مع روسيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واعتبر نتنياهو أمس الاثنين أن تسليم منظومات "إس-300" للدفاع الجوي إلى سوريا سيعرّض أمن المنطقة للخطر.

وأبلغ نتنياهو الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية أمس الاثنين، عقب إعلان موسكو قرارها تزويد سوريا بمنظومة الدفاع الجوي "إس-300" بأن تل أبيب ستستمر في "حماية أمنها ومصالحها".

تجدر الإشارة إلى أن يدلين شارك في السابع من شهر يونيو عام 1981 في العملية، التي سمتها إسرائيل"أوبرا" والتي تم خلالها قصف المفاعل النووي العراقي.

المصدر: RT + وكالات