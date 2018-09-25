مصر تتحدث عن "فرصة رائعة" في الأقاليم المسلمة الروسية

أعلن سفير مصر لدى روسيا إيهاب نصر، وجود فرصة رائعة لشمال القوقاز (الأقاليم الإسلامية الروسية) لتنمية صادراته من الحبوب إلى مصر.

وقال نصر في تصريح للصحفيين بعد اجتماع وزير شؤون شمال القوقاز الروسي، سيرغي تشيبوتاريوف مع سفراء الدول الأجنبية ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى روسيا، أن مصر هي مستورد رقم واحد للحبوب من روسيا، وهي السوق الأكبر لصادرات الحبوب الروسية​​​، وجزء كبير من هذه الصادرات يأتي في الأساس من مناطق مطلة على البحر الأسود باعتبار تكلفة النقل أقل، وبالطبع هناك فرصة رائعة لمنطقة شمال القوقاز بالكامل لتنمية صادراتها من الحبوب.

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ولفت نصر إلى أن هناك سوق جيدة للصادرات المصرية لهذه المنطقة، معتقدا أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من تعميق التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري بين شمال القوقاز ومصر.

وأضاف السفير المصري بأن اجتماع اليوم فرصة للاطلاع على برامج تحفيز الاستثمارات، وبرامج تحفيز الاقتصاد، ومدى تنوعها، قائلا:" أنا زرت بالفعل بعض جمهوريات القوقاز، واللقاء اليوم مفيد للغاية وسوف أنقل ما اطلعت عليه اليوم إلى دوائر الأعمال في مصر".

يذكر أن منطقة شمال القوقاز، يعيش فيها أكثر من 9.5 مليون شخص وتشمل 7 أقاليم روسية، تتميز بالمناخ الجيد للزراعة والسياحة، بالإضافة إلى معدلات النمو المتسارعة بالإضافة إلى وجود أغلبية مسلمة.

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وتحضن منطقة شمال القوقاز الروسية 7 مطارات و6 منها مطارات دولية، بالإضافة إلى وجود طرق السكك الحديدية المتطورة وطرق للسيارات.

وتسعى المنطقة من خلال هذا الاجتماع، الذي حضرته بعض الدول العربية على مستوى سفراءها، من بينها مصر والإمارات وغيرها، إلى تعزيز التعاون مع دول أجنبية وجذب استثمارات مباشرة جديدة.

المصدر: سبوتنيك