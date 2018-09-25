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الأمن السوري يدخل يلدا بالغوطة لدرء فتنة

أخبار العالم العربي

الأمن السوري يدخل يلدا بالغوطة لدرء فتنة
Reuters
بلدة يلدا السورية
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كلف فرع الدوريات التابع لـ"الأمن العسكري" السوري في بلدة يلدا جنوبي دمشق، عشرات الشباب من أبناء البلدة لتشكيل لجنة أمنية مهمتها ضمان حماية أمن البلدة.

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وحاول بعض الشبان في شارع النخيل في بلدة يلدا جنوبي دمشق إحداث بلبلة من خلال حرق صورة كبيرة للرئيس السوري بشار الأسد، بعد أن عاد الأمن والاستقرار للمنطقة.

وحذر ضباط من الفرع في البلدة الأهالي من خطورة محاولات البعض لإعادة الفتنة عبر تصرفات غير مسؤولة وتنم عن جهل ورغبة في الأذى، مؤكدين الإصرار على عدم الانجرار وراء الاستفزازات. 

المصدر: وكالات

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