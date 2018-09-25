مساعدات طارئة بعد انهيارات قاتلة في دارفور

قالت بعثة مشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة إنها تقدم مساعدات طارئة لمنطقة في جنوب دارفور بالسودان حيث لقي 16 شخصا حتفهم نتيجة لانهيارات أرضية في وقت سابق من هذا الشهر.

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وأوضحت البعثة في بيان لها اليوم الثلاثاء: "تم الإبلاغ عن بعض الإصابات والأمراض وتدمير المنازل وفقدان الماشية بين السكان المتضررين"، مضيفة أن 76 عائلة نزحت من ديارها.

وذكرت أن حكومة السودان وجيش تحرير السودان، الذي أسسه عبد الواحد محمد النور، يتعاونان مع بعثة الإغاثة.

واجتاحت الانهيارات الطينية في أوائل سبتمبر قريتين في منطقة جبل مرة الشرقية.

وقدم البيان أول عدد مؤكد للقتلى نتيجة الانهيارات.

وكانت منطقة الانهيارات مسرحا للقتال بين القوات الحكومية السودانية والموالين لزعيم المتمردين عبد الواحد، إذ وقعت مناوشات من حين لآخر في الأشهر الأخيرة.

وأدى الصراع بين القوات الحكومية وجماعات مسلحة متمردة أخرى في دارفور إلى مقتل عشرات الآلاف من سكان دارفور ونزوح قرابة مليوني شخص.

المصدر: رويترز