 
مباشر

مساعدات طارئة بعد انهيارات قاتلة في دارفور

أخبار العالم العربي

مساعدات طارئة بعد انهيارات قاتلة في دارفور
AFP
صورة أرشيفية من دارفور
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ku2m

قالت بعثة مشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة إنها تقدم مساعدات طارئة لمنطقة في جنوب دارفور بالسودان حيث لقي 16 شخصا حتفهم نتيجة لانهيارات أرضية في وقت سابق من هذا الشهر.

إقرأ المزيد
السودان، أرشيف اشتباك بين قوات الحكومة وجماعة معارضة بجنوب السودان بعد أسبوع من اتفاق سلام

وأوضحت البعثة في بيان لها اليوم الثلاثاء: "تم الإبلاغ عن بعض الإصابات والأمراض وتدمير المنازل وفقدان الماشية بين السكان المتضررين"، مضيفة أن 76 عائلة نزحت من ديارها.

وذكرت أن حكومة السودان وجيش تحرير السودان، الذي أسسه عبد الواحد محمد النور، يتعاونان مع بعثة الإغاثة.

واجتاحت الانهيارات الطينية في أوائل سبتمبر قريتين في منطقة جبل مرة الشرقية.

وقدم البيان أول عدد مؤكد للقتلى نتيجة الانهيارات.

وكانت منطقة الانهيارات مسرحا للقتال بين القوات الحكومية السودانية والموالين لزعيم المتمردين عبد الواحد، إذ وقعت مناوشات من حين لآخر في الأشهر الأخيرة.

وأدى الصراع بين القوات الحكومية وجماعات مسلحة متمردة أخرى في دارفور إلى مقتل عشرات الآلاف من سكان دارفور ونزوح قرابة مليوني شخص.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تكريم "خونة" الجزائر كفرسان في فرنسا.. هذه قصة الحركي