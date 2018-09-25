كم كتيبة "إس-300" سترسل إلى سوريا؟

اعتبرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أن موسكو سترسل في غضون أسبوعين حوالي 4 كتائب من منظومة صواريخ "إس-300" للدفاع الجوي إلى سوريا، وذلك حسب مصدر مطلع على هذه التطورات.

ونقلت الصحيفة عن المصدر أن منظومة صواريخ الدفاع الجوي "إس-300" التي أعلنت موسكو أمس الاثنين أنها سترسلها إلى سوريا، ستغطي المنشآت الموجودة في الساحل السوري، وستراقب الحدود السورية مع إسرائيل، وكذلك مع الأردن والعراق ولبنان.

وأوضح المصدر أن عدد كتائب المنظومة الصاروخية "إس-300" التي سترسل إلى سوريا يمكن أن يرتفع إلى 6 أو 8 كتائب، وذلك حسب تطورات الأوضاع وما تقتضيه الحاجة.

وكانت روسيا قد اتخذت أمس الاثنين، قرارا بتزويد سوريا بمنظومة الدفاع الجوي "إس-300"، وذلك بعد حادثة إسقاط الطائرة الروسية "إيل 20" بصواريخ سورية عن طريق الخطأ بسبب التضليل الإسرائيلي المتعمد.

وقد أثارت هذه الخطوة مخاوف إسرائيل، حيث أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن تسليم منظومات إس-300 للدفاع الجوي إلى سوريا سيعرض أمن المنطقة للخطر.

المصدر: انترفاكس