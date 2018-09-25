السعودية: فلسطين قضيتنا الأولى وستبقى كذلك حتى حصول شعبها على حقوقه المشروعة

أكدت السعودية تأييدها للجنة التحقيق المستقلة، المعنية بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، معربة عن الشكر لرئيسها وأعضائها على جهودهم وتبنيهم الشفهية عن آخر التطورات في فلسطين.

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جاء ذلك في بيان البعثة الدائمة للمملكة بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع رئيس لجنة التحقيق الدولية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي ألقاه المندوب السعودي الدائم الدكتور عبد العزيز الواصل.

وقال البيان: "نرحب بإنشاء هذه اللجنة، لتحقق في الأحداث التي وقعت في سياق الاحتجاجات السلمية المنددة بالحكومة الإسرائيلية، وتقديم توصياتها للمجلس، وندعو جميع الأطراف إلى التعاون معها، والسماح لها بالوصول إلى المتضررين لتتمكن من إتمام مهمتها على أكمل وجه".

وأضاف البيان: "أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني هو بمثابة عقاب جماعي لهم، ما أثر على حقوقه اليومية في جميع نواحي الحياة، كالصحة، والتعليم، وغيرهما، وعليه، فإننا نناشد جميع الدول والمنظمات للضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار فورا".

وتابع البيان: "أن الفلسطينيين يحتاجون من المجتمع الدولي أن يترجم التضامن معهم إلى واقع ملموس، حتى ينعموا بالأمن والحرية والسلام، ، إلا أنه لا تزال حقوقهم منتهكة على يد الحكومة الإسرائيلية، ولا تزال تل أبيب تتجاهل بكل فوقية القرارات الأممية التي تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني".

وختم البيان بالقول: "إن القضية الفلسطينية هي قضية السعودية الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

المصدر: عكاظ