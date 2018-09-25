قتيل من الجيش اللبناني و7 جرحى في اشتباكات مع مطلوبين على الحدود مع سوريا

قتل جندي من الجيش اللبناني وأصيب 7 آخرون بجروح اثر اشتباكات خلال مداهمة قوة من الجيش لعدد من المطلوبين من آل علوه في جرود الهرمل على الحدود اللبنانية السورية.

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وذكرت مصادر ميدانية أن عدد جرحى الجيش وصل إلى 7 ، وأن قيادة الجيش استحضرت طوافات عسكرية لنقل الجرحى إلى المستشفيات للمعالجة.

ودفع الجيش اللبناني بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى محلة مرجحين لملاحقة مطلقي النار على عناصره.

وتمكن الجيش من توقيف أحد المطلوبين ويدعى ح. علوه.

وأصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا قالت فيه: "أثناء قيام دورية من مديرية المخابرات بملاحقة أحد تجار المخدرات في منطقة مرجحين-الهرمل، تعرضت لإطلاق نار من قبل مجهولين، ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين وإصابة ستة آخرين، واستقدمت قوى الجيش تعزيزات إلى المنطقة لملاحقة المطلوبين. وتجري متابعة الموضوع".

المصدر: الوكالة الوطنية