موغيريني تعلن شروط الاتحاد الأوروبي للمشاركة في إعادة إعمار سوريا

أعلنت المفوضة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد مستعد للمشاركة في إعادة إعمار سوريا بشرط قيام نظام دستوري وإجراء إصلاحات سياسية هناك.

ومن بين الشروط التي ذكرتها موغيريني لمشاركة الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد الحرب "احترام شروط العملية السياسية المعترف بها دوليا"، مضيفة أن بين هذه الشروط كذلك "تنفيذ الاتفاقيات الروسية التركية حول الوضع في محافظة إدلب السورية، وبدء عمل اللجنة التي ستكلف بصياغة الدستور الجديد، وإجراء إصلاحات سياسية في سوريا بإشراف دولي".

وتختلف التقديرات بشأن كلفة إعادة إعمار سوريا، إذ يتراوح حجم الأموال اللازمة لإعادة إعمار البنى التحتية في مرحلة ما بعد الحرب بين 250 و400 مليار دولار، ومن المتوقع أن تستغرق هذه العملية 10 – 15 عاما.

المصدر: انترفاكس