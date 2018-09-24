وزير الطاقة المصري لـRT : يجري إصلاح قطاع الطاقة من خلال المنظومة النووية

قال وزير الطاقة المصري محمد شاكر في حديث لـRT إن العمل يجري على إصلاح منظومة الطاقة الحالية في مصر عن طريق إدخال المنظومة النووية، وذلك من خلال مشروع محطة الضبعة الذي تنفذه روسيا.

وأشار شاكر إلى أن المنظومة النووية تعمل على تحسين خدمات الكهرباء، مشيرا في الوقت ذاته إلى تحسن وضع الطاقة الكهربائية في مصر منذ العام 2015، لكنه أشار إلى بعض الانقطاعات جراء خلل في النقل.

وأكد وزير الطاقة المصري أن جميع الاتفاقات والعقود مع روسيا بخصوص محطة الضبعة النووية دخلت حيز التنفيذ، وأن العمل جار على تطبيقها من قبل الجانيين الروسي والمصري.

وأوضح أن هناك زيارات من الجانب الروسي لموقع التصميمات والأبحاث في المحطة، مضيفا أن الجانب الروسي يمول المحطة بنسبة 85%.



وتابع أن أكثر الأمور التي تستحوذ على اهتمام السلطات المصرية في تصميم المشروع هو الأمن والسلامة.

ومن جهة أخرى، قال الوزير إن لدى مصر أرخص أسعار بيع الطاقة الكهربائية في المنطقة.

المصدر: RT