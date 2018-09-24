إيران تعتقل 22 شخصا على صلة بهجوم الأهواز

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية أنها اعتقلت 22 شخصا من المرتبطين والداعمين اللوجستيين لهجوم الأهواز على العرض العسكري.

وقالت وزارة الأمن في بيانها: "في الدقائق الأولى من الهجوم الإرهابي في 22 سبتمبر، تم الكشف عن هوية مجموعة إرهابية تضم 5 أشخاص تابعة لمجموعات انفصالية تكفيرية مدعومة من دول عربية رجعية، كما تم الكشف عن منزل هذه المجموعة الإرهابية واعتقال 22 شخصا من المرتبطين والداعمين اللوجستيين لهذا الهجوم المذكور".

وأضافت الوزارة في البيان أنه تم الكشف عن الداعمين والموجهين الأجانب لهذا العمل الإرهابي حيث سيتم الإعلان عن باقي المعلومات تباعا، وتم في منزل الإرهابيين كشف وضبط مواد متفجرة ومعدات عسكرية ووسائل اتصال.

وتوجهت وزارة الأمن إلى الشعب الإيراني بالقول إنه سيتم رصد ومعاقبة المجموعات الإرهابية والعناصر التابعة لها في أي نقطة بالمنطقة والعالم.

المصدر: تسنيم