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شرطي سير يوبخ نائبا أردنيا (فيديو)

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شرطي سير يوبخ نائبا أردنيا (فيديو)شرطي السير
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أمر مدير الأمن العام في الأردن اللواء فاضل الحمود بتكريم شرطي سير بعد توبيخه لنائب في البرلمان الأردني على خلفية انزعاج الأخير من أزمة سير خانقة في أحد شوارع العاصمة عمان.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه الشرطي وهو غاضب من النائب عبد الله القرامسة الذي اعترض على إغلاق الشرطي للطريق.
وقال الشرطي مخاطبا القرامسة: "حتى لو أنك نائب.. سولف بأدب!"، أي "تحدث بأدب".
وقال مدير السير الأردني إن تكريم الشرطي يأتي لـ" حرصه وتفانيه في تنفيذ القانون بكل شفافية وعدل بعيدا عن المحاباة والمجاملة".
و أكد على ضرورة "تنفيذ قانون السير وفقا لقواعد العدل والمساواة بين المواطنين وبكل نزاهة و التزام".

وقال القرامسة إن الفيديو المتداول يوضح عدم خروج أي إساءة منه.

وأوضح النائب الأردني أنه معتاد على المرور دائما  بذات المنطقة، لكنها كانت تشهد أزمة من كافة المداخل، مما استدعى تدخل ذلك الشرطي.

وأضاف أنه انتقد تلك الأزمه من دون إساءة أدب.

المصدر: موقع "خبرني" الأردني

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