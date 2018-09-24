تحذير من استحواذ اسرائيل على أرشيف الدراما المصرية بعد إنشائها 24 قناة عربية

حذر الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري أسامة الشيخ، من غزو إعلامي فضائي للسماء العربية تقوده إسرائيل.

وقال عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "تحركات مريبة غير مصرية لشراء أرشيف الدراما المصرية من القطاع الخاص، وشبكات إقليمية تعتمد موازنات ضخمة أفلام ومسلسلات عربية".

وأضاف: "إطلاق باقة إسرائيلية من 24 قناة باللغة العربية قريبا، رياضة، سينما، دراما، أطفال، أخبار، وهناك محاولات لإطلاقها عبر أقمار عربية".

وتابع: "عروض مغرية لمنتجين مصريين متوقفين عن الإنتاج لتنفيذ دراما مصرية تنتج حصريا للعرض على قنوات غير مصرية".

وأكد المنتج المصري محمد فوزي، أنه فوجيء بتواصل بعض السماسرة معه منذ أيام لمعرفة تفاصيل شراء مسلسلات وأعمال قام بإنتاجها، وعلم بأنهم تواصلوا مع عدد كبير من المنتجين، وهناك من اندفع خلف العروض المالية بالفعل، ولا أحد يعرف حقيقة ما يدور.

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وتابع: "طلبوا مني نسب وأرقام وإحصائيات لكنني رفضت تماما وطلبت منهم معرفة مصدر التمويل وتحديد الحقوق وكل التفاصيل الخاصة، خاصة بعد أن قيل لي بشكل مباشر أطلب أي رقم."

وقال فوزي إن هناك تحركات مريبة بالفعل في الدراما المصرية، موضحاً وجود مكاتب سمسرة تنفذ مخططا لشراء أعمال من الدراما المصرية لقنوات مجهولة وبأعلى سعر.

المصدر: المصري اليوم