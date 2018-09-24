وزير الدفاع المصري يحذر من المساس بأمن البلاد

التقى وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، عددا من مقاتلي القوات المسلحة من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بنطاق المنطقة المركزية العسكرية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة المصرية، أن "رجال القوات المسلحة درع الوطن وسيفه في مواجهة مخاطر الإرهاب وكل من يحاول المساس بأمن مصر وحدودها وسيادة شعبها"، مطالبا بـ"اليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة".

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واشار إلى الوزير إلى "النجاحات التي حققتها العملية الشاملة (سيناء 2018) في مكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وتضييق الخناق على العناصر الإرهابية لتوفير المناخ الآمن للتنمية والاستثمار بسيناء".

المصدر: RT