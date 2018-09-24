الحكومة المصرية تستعد للانتقال إلى العاصمة الجديدة

عقد رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري مصطفى مدبولي، اجتماعا لمتابعة تجهيزات نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد مدبولي أنه بدأت خطوات طرح تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة بدر، كمرحلة أولى، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في منطقة تبعد نحو 7 كم عن الحي الحكومي، وسيتم طرح مراحل أخرى لتنفيذ الوحدات السكنية، وهناك دراسة تتم حاليا لطرح الوحدات بسعر التكلفة وبأنظمة سداد ميسرة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك توافقا على ضرورة وجود منظومة للنقل الجماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبالتالي هناك مشروع القطاع الكهربائي من محطة مترو الأنفاق "عدلي منصور"، مرورا بمدينة العبور والشروق وبدر حتى المحطة الرئيسية لوسائل النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وأوضح وزير النقل أنه تم التوقيع مع الشركة الصينية بشأن القطار الكهربائي على الاتفاقية الإطارية، تمهيدا لتوقيع الاتفاقية التنفيذية، وبعد التوقيع من المقرر أن يستغرق تنفيذ المشروع 30 شهرا.

وتبلغ مساحة العاصمة قرابة أربعة أضعاف العاصمة الأمريكية واشنطن، كما تبلغ مساحتها حوالي 170 ألف فدان، ويعتمد في تنفيذها على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويسهم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في توفير نحو مليوني فرصة عمل جديدة، كما يتضمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة منطقتي تجمع محمد بن زايد الشمالي ومركز المؤتمرات، ومدينة المعارض، والحي الحكومي والحي السكني والمدينة الطبية والمدينة الرياضية والحديقة المركزية والمدينة الذكية.

وتضم العاصمة الجديدة حيا حكوميا يتضمن 18 مبنى وزاريا ومبنى للبرلمان، ومبنى لمؤسسة الرئاسة ومبنى لمجلس الوزراء، كما تضم المشروع السكني وفيه 25 حيًا سكنيًا، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية، و40 ألف غرفة فندقية، ونحو 10 آلاف كيلومتر من الطرقات.

المصدر: الوطن