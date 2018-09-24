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الداخلية الجزائرية تنفي إجراء التحقيق مع المدير السابق للأمن الوطني

أخبار العالم العربي

الداخلية الجزائرية تنفي إجراء التحقيق مع المدير السابق للأمن الوطني
AFP FAROUK BATICHE
المدير السابق للأمن الوطني الجزائري اللواء عبد الغني هامل
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نفت وزارة الداخلية الجزائرية صحة الأنباء حول إجراء تحقيقات مع المدير السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل.

وجاء في بيان للداخلية الجزائرية: "تبعا للمعلومات المغلوطة التي تداولتها بعض المواقع الالكترونية حول تشكيل لجنة على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية للتحقيق مع المدير العام السابق للأمن الوطني، تنفي وزارة الداخلية نفيا قاطعا محتوى هذه المعلومات ".

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وفي وقت سابق، تحدثت تقارير إعلامية عن منع عدد من القيادات الأمنية المقالة في الجزائر من السفر. وربطت وسائل الإعلام التحقيقات المزعومة مع هامل بفضيحة ضبط عدة أطنان من الكوكايين في ميناء وهران الجزائري.

وجدير بالذكر أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أنهى مهام عبد الغني هامل في منصب المدير العام للأمن الوطني في يونيو الماضي، وعين مصطفى لهبيري محله.

المصدر: وكالات

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