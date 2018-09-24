برلماني روسي يدعو لإنشاء منطقة حظر جوي حول "قاعدة حميميم" في سوريا

أعلن رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون الدفاع، فيكتور بونداريف، أن إنشاء منطقة حظر جوي في اللاذقية، فوق قاعدة حميميم الروسية، سيجنب وقوع الحوادث مثل مأساة الطائرة "إيل-20".

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وقال بونداريف للصحفيين اليوم الاثنين: "يجب إنشاء منطقة حظر جوي، والإعلان على الملأ أن أي أجسام غير مرخص لها تُرصد في المجال الجوي فوق حميميم ستدمر دون أدنى شك"​​​.

وأضاف بونداريف،"يجب أن نحذر الجميع مسبقا حول إنشاء منطقة حظر طيران، وبما يخص تدمير أوكار الإرهابيين يجب أن يتم إشعار روسيا والوحدات العسكرية المحدودة في سوريا مسبقا، وليس قبل دقيقة أودقيقتين وإنما على الأقل قبل يومين أو ثلاثة أيام".

وتوعد بونداريف بتدمير أي طائرة مجهولة فوق القاعدة قائلا "سندمر أي طائرة مجهولة لنا في المجال الجوي فوق حميميم ولن نتحمل مسؤولية تدمير الأجسام الطائرة المجهولة".

وأكد المسؤول الروسي على أن هذا الإجراء سيهدئ من "حماس بعض أعضاء المجتمع الدولي الذين يعتقدون أن كل شيء مباح لهم".

المصدر: نوفوستي



