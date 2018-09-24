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تركي المالكي: السفينة الإيرانية "سافيز" تحمل أجهزة تنصت وتنقل خبراء عسكريين

أخبار العالم العربي

تركي المالكي: السفينة الإيرانية
Reuters
المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي
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قال المتحدث الرسمي باسم التحالف الذي تقوده السعودية، العقيد الركن تركي المالكي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن السفينة الإيرانية "سافيز" تحمل أجهزة تنصت وتنقل خبراء عسكريين.

وأضاف المالكي أن سفينة عسكرية إيرانية تراقب السفن العابرة من باب المندب، مؤكدا في السياق أن إيران تواصل خرق القانون الدولي وزعزعة أمن المنطقة والعالم.

وشدد المتحدث الرسمي باسم التحالف على أن العمليات مستمرة ضد السفن المشبوهة التي تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وعرض المالكي خلال المؤتمر صورا لسفينة إيرانية في البحر الأحمر، مُسجّلة كتجارية، لكنها عسكرية.

وشدد العقيد المالكي على مواصلة الجهود في مكافحة الإرهاب على مختلف الجبهات في اليمن.

وبين المسؤول العسكري السعودي أن الحوثيين يواصلون استخدام المدنيين في الحديدة كدروع بشرية.

هذا وأعلن المتحدث باسم التحالف العربي عن إنشاء ممرات آمنة للأغراض الإنسانية بين صنعاء والحديدة‎، غربي اليمن.

المصدر: وكالات

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