السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي بمقر إقامته في نيويورك

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بمقر إقامته في نيويورك رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، بحضور رئيس المخابرات العامة عباس كامل، ووزير الخارجية سامح شكري.

وأضاف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، أن السيسي أكد على الأهمية الكبيرة التي توليها بلاده في تطوير علاقاتها مع مجموعة البنك الدولي باعتباره أحد أهم شركاء مصر في التنمية، وأول مؤسسة تمويلية دولية تعاونت معها في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

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وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس البنك الدولي أكد من جانبه على مواصلة دعم البنك للإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها مصر في ضوء جهودها الناجحة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، والذي أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية واقعية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتوجيه نسبة خفض الدعم لصالح قطاع الخدمات وإقامة المشروعات التنموية.

ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيلقي كلمة حول قضية الإرهاب ومعاقبة الدول المساندة، لتلك الظاهرة التي تشكل تهديدا عالميا.

المصدر: RT