مصر.. تأييد أحكام بالإعدام والسجن في "مذبحة كرداسة"

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الاثنين، برفض طعن 135 متهما على الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات بـ"مذبحة كرداسة"، وأيدت الأحكام الصادرة بحقهم.

وحكمت محكمة جنايات القاهرة، في يوليو 2017، بالسجن المؤبد على 80 متهما، والسجن المشدد 15 عاما على 34 متهما، والسجن 10 سنوات على طفل، وبراءة 21 متهما، كما قضت المحكمة بالإعدام شنقا على 20 متهما بالقضية، وذلك بعد تمسك دار الإفتاء، برأيها في التقرير الأول.

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وأحالت النيابة العامة 188 متهما لمحكمة الجنايات، لاشتراكهم مع آخرين، خلال شهر أغسطس 2013، في التجمهر وارتكاب جرائم قتل عمدا مع سبق الإصرار، إذ شرعوا في جرائمهم بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة، وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وعنصرا من الشرطة، وصدرت ضدهم أحكام متفاوتة بالسجن والإعدام.

المصدر: وسائل إعلام مصرية