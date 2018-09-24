السيسي يرسل رسالة تهنئة للملك سلمان

أرسل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى عاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة العيد الوطني للمملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، بسام راضي، أن الرئيس السيسي أعرب عن خالص التهاني للملك سلمان وللشعب السعودي، متمنيا دوام التقدم والازدهار للمملكة.

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كما أعرب الرئيس المصري عن اعتزاز مصر بما يربطها بالمملكة العربية السعودية من علاقات أخوة تاريخية ومصير مشترك، مؤكدا الحرص على مواصلة تعزيز هذه العلاقات ودفع أطر التعاون في مختلف المجالات.

وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز القاضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز) إلى المملكة العربية السعودية، ابتداء من يوم 23 سبتمبر 1932م.

المصدر: RT