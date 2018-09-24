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برلماني سوري: وزارة الأوقاف تريد نسخ النظام الديني السعودي والانقلاب على العلمانية!

أخبار العالم العربي

برلماني سوري: وزارة الأوقاف تريد نسخ النظام الديني السعودي والانقلاب على العلمانية!
AFP
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نشر عضو مجلس الشعب السوري نبيل صالح على صفحته في الفيسبوك منشورا بخصوص موافقة الحكومة السورية على مشروع جديد لوزارة الأوقاف مؤلف من 39 صفحة.

وقال صالح إن المجلس فوجئ خلال الجلسة الأخيرة بموافقة الحكومة السورية على مشروع جديد لوزارة الأوقاف "تدعو في ظاهرها للتطوير والتحديث ومكافحة الإرهاب، وفي باطنها ترسخ وزارة الأوقاف كمؤسسة مستقلة عن الحكومة، كما يضاعف سلطان وزيرها بحيث يغدو أكبر من وزارته، وهذا لا يستقيم في قوانين الإدارة الحديثة" حسب تعبيره.

وأضاف صالح أن هذا القانون يتيح لوزارة الأوقاف التحكم بمؤسسات مالية وتربوية عدا عن التحكم بالإنتاج الفني والثقافي وتأميم النشاط الديني، ويشرعن عمل جماعة دينية تحت مسمى "الفريق الديني الشبابي" خلافاً لما ينص عليه الدستور". حسب قوله.

وأضاف أن "القانون الجديد يدعو إلى مضاعفة المدارس والمعاهد والجامعات الشرعية كما لو أنه يستنسخ نظام المملكة السعودية الديني.. نرى في هذا القانون انقلابا على عقد الدولة العلمانية".

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