العراق.. مقتل ستة "دواعش" بضربة جوية في قضاء خانقين

أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، مقتل ستة عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية في محيط قضاء خانقين، شمالي العراق.

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وقال العزاوي في حديث لـ السومرية نيوز، اليوم الاثنين، إنه تم قتل ستة من "داعش" في محيط قضاء خانقين، بضربة جوية "موفقة" من قبل طيران الجيش.

وأشار العزاوي إلى أن الضربة تمت وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة.

وشهد قضاء خانقين، الاثنين 10 سبتمبر 2018، قيام التنظيم بنحر أربعة أشخاص.

المصدر: السومرية نيوز