"حسياء" ثالث أكبر منطقة صناعية في سوريا تستعيد طاقتها الإنتاجية

بدأت المنطقة الصناعية "حسياء" في محافظة حمص، وهي ثالث أكبر تكتل صناعي في سوريا، تستعيد طاقتها الإنتاجية تدريجيا إلى مستوى ما كانت عليه قبل الحرب.

وتمثل "حسياء" المنطقة الثالثة من حيث الحجم والإنتاج، بعد المنطقتين الصناعيتين في محافظة حلب ومحافظة دير الزور، وبدأ إنشاؤها سنة 1995، وتضم 980 منشأة صناعية أغلبها تعطل بسبب الحرب، ويشتغل منها الآن فقط 230 منشأة.

تبلغ مساحة منطقة "حسياء" الصناعية 2.5 ألف هكتار، ويعمل فيها 23 ألف شخص، وهي مقسمة إلى 4 أجزاء خاصة بالصناعات الغذائية، والصناعات الكيميائية، والنسيج، والهندسة الميكانيكية.

وفي تصريح لوسائل إعلام قال مدير المنطقة الصناعية، بسام منصور، إن الإنتاج في هذه المنطقة لم يتوقف أثناء الحرب، مشيرا إلى أن المسلحين لم يتمكنوا من السيطرة عليها.

وأشار مدير المنطقة إلى أن الإنتاج الصناعي فيها موجه بالأساس إلى السوق الداخلية.

المصدر: نوفوستي