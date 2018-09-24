المرض يحبس زعيم جبهة البوليساريو في الجزائر

يعيش زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، ظروفا صحية سيئة نقلته صوب مستشفيات الجزائر لتلقي علاج خاص بعد تفاقم المرض.

إقرأ المزيد

وقالت مصادر مطلعة إن: "إصابة غالي بداء التهاب الكبد أدخل المخيمات في حالة استنفار قصوى، حيث اختفى عن الأنظار منذ أيام تاركا المسؤولية لبقية الجنرالات، الذين يعانون ويلات الانتقادات، جراء هروب مغاربة من قبضة الميليشيات، وفي ظل الفوضى العارمة التي خلفتها أمطار قوية ضربت الصحراء الجزائرية".

وأضافت أن: "العجز الجسدي لإبراهيم غالي وصل مستويات متقدمة، يصعب معها إيجاد حل في القريب العاجل"، رابطة مصيره بـ "مواكبة طبية على أعلى مستوى، قد تبعده عن تندوف لشهور طويلة، في ظل غياب أبسط شروط التطبيب في تندوف".

من جهتها، أشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن: "الجزائر العاصمة تعيش على وقع الاستنفار والحيطة، من أجل ضمان استمرار غالي على رأس جبهة البوليساريو، خصوصا أنها تراهن على حشد الدعم له قبيل المؤتمر الذي جرى تأجيله حتى السنة المقبلة، لأسباب غير معروفة إلى حدود اللحظة".

المصدر: هسبريس