الكويت: يوجد انسجام تام مع الإدارة الأمريكية بشأن أسعار النفط وقضايا المنطقة

نقلت وسائل إعلام كويتية عن نائب وزير الخارجية، خالد الجار الله، تأكيده، تعليقا على تصريح ترامب النفطي، وجود انسجام تام مع الإدارة الأمريكية بشأن قضايا المنطقة وأسعار النفط والطاقة.

وذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية من جهة أخرى أن المسؤول الكويتي الرفيع أعرب خلال مشاركته في حفل السفارة السعودية بمناسبة عيد المملكة الـ 88، عن ارتياح بلاده من نتائج "اللقاء الذي جمع روسيا وتركيا لمعالجة الوضع في إدلب ووضع منطقة منزوعة السلاح الذي نزع فتيل الصدام".

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وبشأن زيارة الرئيس الروسي إلى المنطقة، قال نائب وزير الخارجية الكويتي: "إن روسيا الاتحادية تلعب دورا مهما في المنطقة، لافتا إلى أن الزيارة ستسهم في بلورة الكثير من آليات العمل مع أصدقائنا في روسيا من أجل تكريس الأمن".

وتطرق الجار الله كذلك إلى فكرة الناتو العربي، وقال بشأنها إنها لا تزال في مرحلة الدراسة بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن،.

وعما إذا كان هذا التحالف موجها ضد إيران، شدد نائب وزير الخارجية الكويتي على أنه "ليس ضد أحد، بل يشمل أبعادا كثيرة منها الأمني والسياسي والاقتصادي والعسكري، وهي منظومة كبيرة لحلف شرق أوسطي لكي تكون متماسكة وتنهض بشعوب المنطقة".

ورد الجار الله على سؤال بشأن عودة العمل في الحقول النفطية المشتركة مع السعودية، قائلا إنه "خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سوف تجري مناقشة كل الملفات المشتركة، ومن ضمنها موضوع الحقول"، معربا عن أمله في "عودة العمل في الحقول المشتركة في أقرب وقت".

وحول الوضع باليمن، قال المسؤول الكويتي: "إنه من المؤسف أن نرى معاناة الشعب اليمني وأن لا تعقد مشاورات في جنيف"، لافتا إلى إعلان المبعوث الأممي الخاص باليمن خلال زيارته إلى الرياض وجود مؤشرات إيجابية لاستئناف المشاورات مرة أخرى.

المصدر: الجريدة