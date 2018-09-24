العاهل الأردني يدعو المجتمع الدولي لدعم "الأونروا"

أكد العاهل الأردني عبدالله الثاني على أهمية إعادة إحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين، وبما يحقق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

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وتطرق الملك عبد الله أمس الأحد خلال لقائه في نيويورك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى الأزمة التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وشدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في توفير الدعم اللازم للوكالة لمواصلة تقديم خدماتها، لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة، في المجالات التعليمية والصحية والإغاثية.

وأعلنت واشنطن الشهر الماضي عن إلغاء حوالي 300 مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين، لا سيما لبرامج مساعدة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما خفضت الولايات المتحدة بداية العام الحالي من مساهمتها للأونروا، ولم تقدم سوى 60 مليون دولار مقابل 370 مليون دولار في عام 2017، وتحتاج الوكالة إلى نحو 200 مليون دولار لسد العجز هذا العام.

المصدر: بترا