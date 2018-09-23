العراق.. تحالف "الإصلاح والإعمار" يجتمع بحضور العبادي 

اجتمع تحالف "الإصلاح والإعمار" اليوم الأحد، في فندق بابل بالعاصمة بغداد بحضور رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، وخرج بعدة توصيات وقرارات منها، التعاون من أجل تشكيل حكومة وطنية

وحضر المؤتمر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وابن شقيق مقتدى الصدر، أحمد الصدر، وقيادات في التحالف من ضمنهم السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي.

وقال أحمد الصدر الذي ألقى البيان في المؤتمر الذي حضرته RT إن "الاجتماع تمخض عن عدة توصيات وقرارات منها، التعاون من أجل تشكيل حكومة وطنية وتوحيد البرنامج الحكومي في إطار واحد ينعكس تميزه عبر تفعيل اللجان المختصة في مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا".

وأضاف "من ضمن التوصيات الأخرى، التركيز على الشراكة في القرار والموقف والحوار بشأن الجوانب الاستراتيجية واختيار المواقع الرئاسية وتوحيد المواقف إضافة إلى ترسيخ المشروع الوطني والقضاء على الطائفية السياسية والمحاصصة".

ولفت إلى "الإتفاق على العمل لتعديل مسار العملية الانتخابية وماحصل في انتخابات مجلس النواب وفق السياقات القانونية، وترسيخ المشروع الوطني فضلا عن الالتزام بالتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة المقبلة".

وشدد على ضرورة "تشجيع الشركاء الكرد لتوحيد موقفهم في تقديم مرشح واحد لرئاسة الجمهورية وفق الاستحقاقات، وبخلافه يتم الاتفاق بين قوى تحالف الإصلاح على اختيار أحد المتنافسين".

وطالب البيان بـ"معالجة ظاهرة انتقال النواب من قوائمهم لقوائم أخرى وإيجاد تعديل بقانون الانتخابات لهذا الصدد"ونوه البیان"، مؤكدا أهمية تسمية رؤساء القوائم الانتخابية لتحالف الإصلاح ودعوتهم لموقف مشترك ومخرجات واضحة في كل اجتماع يعقده مجلس النواب".

وأكد الصدر على ضرورة "التركيز على استمرار تحالف الإصلاح والإعمار وتحويله إلى مشروع سياسي وطني في مؤسسة فاعلة لتطوير المشروع السياسي".

المصدر: RT