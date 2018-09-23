عباس "يحيي" بشار الأسد ويقدم مقترحات لدمشق

نقلت صحيفة "الوطن" السورية عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي القول إنه أبلغ الرئيس السوري بشار الأسد تحيات نظيره الفلسطيني محمود عباس.

وقالت وزارة الخارجية السورية إن الصالحي نقل رسالة من عباس إلى الرئيس السوري "تتعلق بآخر التطورات".

وقالت الوزارة إن، فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية تسلم رسالة عباس.

وأكد الصالحي في حديث لصحيفة "الوطن" أن اللقاء مع مقداد "كان ناجحا جدا، ويعكس مدى العلاقة الفلسطينية السورية"، واصفا اللقاء بـ"الرسالة المهمة جدا ويعطي أفقا لمواجهة التحديات القادمة على مستوى المنطقة".

وقال الصالحي للصحيفة: "نقلنا تحيات الرئيس محمود عباس للرئيس بشار الأسد، وتحدثنا حول أهمية تنسيق المواقف المشتركة تجاه العديد من القضايا التي تواجه الشعب الفلسطيني، والأمة العربية بصورة عامة".

وكشف الصالحي عن مقترحات فلسطينية طرحت خلال اللقاء "في إطار الرؤية المشتركة للأخطار المحدقة بالمنطقة، بما فيها ما يجري ترتيبه بخصوص صفقة القرن"، بحسب الصالحي.

وأكد الصالحي حسبما نقلت "الوطن" بأن "إطار التحرك الفلسطيني محوره الأساسي هو سوريا" لحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

المصدر: الوطن السورية