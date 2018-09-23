المرصد السوري يحصي عدد ضحايا ضربات التحالف الدولي منذ 2014

خلفت ضربات التحالف الدولي منذ سنوات آلاف القتلى والمصابين، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مدنيين لحظة إزهاق أرواحهم، وآخرين انتشلوا من تحت الركام.

وقال المرصد في خبر نشره على موقعه الرسمي يوم الأحد، إنه وثق منذ 23 سبتمبر 2014، وحتى 23 سبتمبر 2018، مقتل 11846 شخصا قضوا نحبهم جراء غارات التحالف الدولي وضرباته الصاروخية، التي أسفرت كذلك عن إصابة الآلاف بجراح متفاوتة الخطورة، وبعضهم تعرض لإعاقات دائمة وبتر أطراف، مع تدمير مبان وممتلكات مواطنين ومرافق عامة.

ومن ضمن المجموع العام للخسائر البشرية قتل 3177 مدنيا سوريا، بينهم 758 طفلا ما دون سن الثامنة عشرة، و558 مواطنة ما فوق سن 18، في محافظات الحسكة والرقة وحلب وإدلب ودير الزور.

وأفاد المرصد بأن 58 شخصا من بينهم 6 أطفال ومواطنة و19 آخرون لازالوا مجهولي الهوية قتلوا في ضربات استهدفت مركزا دعويا في قرية الجينة بريف حلب الغربي.

كما أضاف أن أكثر من 64 بينهم 12 طفلا لقوا حتفهم في قصف لطائرات التحالف على منطقة التوخار بريف منبج الشمالي، و64 مدنيا من ضمنهم 31 طفلا، قتلوا في المجزرة التي ارتكبتها طائرات التحالف الدولي عام 2015، بقرية بير محلي الواقعة قرب بلدة صرين بجنوب مدينة عين العرب (كوباني) بمحافظة حلب.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان