الأردن يدين الهجوم المسلح في الأهواز

دانت الحكومة الأردنية الهجوم المسلح الذي استهدف العرض العسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران صباح السبت، وأسفر عن مقتل 29 شخصا وإصابة عشرات آخرين بجروح.

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وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، "دان وزير الدولة لشؤون الإعلام بالوكالة، مبارك أبو يامين، اليوم الأحد، العملية الإرهابية التي أعلنت عصابة داعش الإرهابية، مسؤوليتها عنها بمنطقة الأهواز في إيران"، وعبر أبو يامين عن "تعازي الحكومة لإيران ولأسر الضحايا، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل"​​​.

وأكد أبو يامين أن "المملكة ستظل في مقدمة الجهود التي تستهدف محاربة الإرهاب وعصاباته". وشدد على "ضرورة استمرار العمل الدولي المشترك للقضاء على الاٍرهاب و ظلامتيه".

المصدر: "بترا"