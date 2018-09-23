 
مباشر

الأردن يدين الهجوم المسلح في الأهواز

أخبار العالم العربي

الأردن يدين الهجوم المسلح في الأهواز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ktv4

دانت الحكومة الأردنية الهجوم المسلح الذي استهدف العرض العسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران صباح السبت، وأسفر عن مقتل 29 شخصا وإصابة عشرات آخرين بجروح.

إقرأ المزيد
الحرس الثوري الإيراني عشرات القتلى والجرحى في هجوم مسلح يستهدف عرضا عسكريا في الأهواز جنوبي إيران

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، "دان وزير الدولة لشؤون الإعلام بالوكالة، مبارك أبو يامين، اليوم الأحد، العملية الإرهابية التي أعلنت عصابة داعش الإرهابية، مسؤوليتها عنها بمنطقة الأهواز في إيران"،  وعبر أبو يامين عن "تعازي الحكومة لإيران ولأسر الضحايا، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل"​​​.

وأكد أبو يامين أن "المملكة ستظل في مقدمة الجهود التي تستهدف محاربة الإرهاب وعصاباته". وشدد على "ضرورة استمرار العمل الدولي المشترك للقضاء على الاٍرهاب و ظلامتيه".

المصدر: "بترا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيسبوك يبدأ خدمة "مواعدة الجنس الآخر"