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مقتل فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين على حدود غزة

أخبار العالم العربي

مقتل فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين على حدود غزة
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قتل فلسطيني وأصيب 14 شابا برصاص الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، أثناء مواجهات وقعت شرقي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن المواطن عماد داوود اشتيوي "21 عاما" قتل برصاص الجيش الإسرائيلي شرق مدينة غزة، فضلا عن إصابة 14 مواطنا بجراح بينهم مواطن أصيب بجراح خطيرة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وبحسب وكالة "معا" أطلق الجيش الإسرائيلي النار على مئات الشبان الذين وصلوا الحدود على طول الحدود الشرقية.

وأشعل الشبان إطارات السيارات وأطلقوا أضواء الليزر الخضراء صوب مواقع القوات الإسرائيلية، كما قاموا بتشغيل مكبرات الصوت.

ونفذت طائرات الاستطلاع الإسرائيلي غارتين على مجموعات من الشبان قرب مخيم العودة شرق مدينة غزة ما أدى لإصابة عدد من الشباب بجراح.

ويتجمع الشبان الفلسلطينيون منذ أسبوع أثناء الليل ضمن ما يعرف بوحدات الإرباك الليلي.

المصدر: "معا"

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