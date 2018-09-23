مقتل فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين على حدود غزة

قتل فلسطيني وأصيب 14 شابا برصاص الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، أثناء مواجهات وقعت شرقي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن المواطن عماد داوود اشتيوي "21 عاما" قتل برصاص الجيش الإسرائيلي شرق مدينة غزة، فضلا عن إصابة 14 مواطنا بجراح بينهم مواطن أصيب بجراح خطيرة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

#صورة | الشهيد عماد اشتيوي الذي ارتقى عقب استهدافه برصاص الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة. pic.twitter.com/lQy5WGejzq — فلسطين بوست (@plespost) 23 сентября 2018 г.

المواجهات مع قوات الاحتلال شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة، قبل قليل.#فريق_ثوار_فلسطينpic.twitter.com/sHodiof2MN — حرة اصيلة 💖 (@horaassila) 23 сентября 2018 г.

#صور | جانب من المواجهات التي اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/zYZO2ElWhA — فلسطين بوست (@plespost) 23 сентября 2018 г.

🚨 شهيد و 20 اصابة بجراح مختلفة شرق قطاع غزة من بينها اصابة مسعف بجراح متوسطة في القدم شرب غزة — د.أشرف القدرة (@press221) 23 сентября 2018 г.

وبحسب وكالة "معا" أطلق الجيش الإسرائيلي النار على مئات الشبان الذين وصلوا الحدود على طول الحدود الشرقية.

وأشعل الشبان إطارات السيارات وأطلقوا أضواء الليزر الخضراء صوب مواقع القوات الإسرائيلية، كما قاموا بتشغيل مكبرات الصوت.

ونفذت طائرات الاستطلاع الإسرائيلي غارتين على مجموعات من الشبان قرب مخيم العودة شرق مدينة غزة ما أدى لإصابة عدد من الشباب بجراح.

ويتجمع الشبان الفلسلطينيون منذ أسبوع أثناء الليل ضمن ما يعرف بوحدات الإرباك الليلي.

المصدر: "معا"