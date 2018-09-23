بالفيديو.. الأمن المصري يخلص سيدتين من قبضة الأهالي بعد اشتباه بمحاولتهما خطف أطفال

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر لحظة القبض على سيدتين بتهمة محاولة خطف أطفال من أمام مدرسة "فاطمة الزهراء" بعبد المنعم رياض في القاهرة.

وأظهر مقطع الفيديو تجمعا كبيرا من الأهالي وسط اعتداءات على السيدتين، إلا أن الشرطة تمكنت من تخليصهما من الاشتباكات وأخذهم إلى مقر الشرطة للتحقيق.

ومع اول يوم دراسى ولاد الكلب مش عايزين يضيعوا وقت

القبض على اتنين ستات بيخطفوا الاطفال في مدرسه فاطمه الزهراء فى الوراق

بس اولياء الامور ظبطوهم اخر حاجة بس مع الاسف قدرت الشرطة تخلصهم من بين ايدايهم احياء

خالوا بالكم من ولادكم ونبهوا عليهم كتيييييييييير مالهومش دعوة بحد غريب pic.twitter.com/RM7Sq9IXCe — LOVE....CC@kokysharawi (@kokysharawi) 23 сентября 2018 г.

⛔عاجل⛔



القبض علي اتنين ستات بيخطفوا الاطفال في مدرسه فاطمه الزهراء في عبد المنعم رياض..



والله العظيم الاهالى رجاله انهم قطعوهم وموتوهم من الضرب هتستفادى اى يا مجرمة لما تحرمى اب وام من ابنهم او بنتهم... https://t.co/q4z58pvaFB — AHMED GEVARA (@AHMEDBA58000535) 23 сентября 2018 г.

بالفيديو : تم القبض ع اتنين ستات بيخطفو الاطفال في مدرسه فاطمه الزهراء ف عبد المنعم رياض بالقاترى#محمد_السمانhttps://t.co/NlZS4PocrZ — Alshiraa Alyoum (@AlshiraaAlyoum) 23 сентября 2018 г.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي