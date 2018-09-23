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بالفيديو.. الأمن المصري يخلص سيدتين من قبضة الأهالي بعد اشتباه بمحاولتهما خطف أطفال

أخبار العالم العربي

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر لحظة القبض على سيدتين بتهمة محاولة خطف أطفال من أمام مدرسة "فاطمة الزهراء" بعبد المنعم رياض في القاهرة.

وأظهر مقطع الفيديو تجمعا كبيرا من الأهالي وسط اعتداءات على السيدتين، إلا أن الشرطة تمكنت من تخليصهما من الاشتباكات وأخذهم إلى مقر الشرطة للتحقيق.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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