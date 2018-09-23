الملك سلمان يغرد مخاطبا السعوديين

هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز السعوديين بالعيد الوطني الذي يصادف الذكرى الـ88 لتوحيد المملكة متمنيا "المزيد من الأمن والاستقرار للمملكة وشعبها".

وكتب العاهل السعودي عبر تغريدة نشرها في حسابه على "تويتر"، الحمدلله الذي مَنَّ على بلادنا بنعمة الأمن والأمان والاستقرار ... نتطلع مع ذكرى يومنا الوطني المجيد إلى مزيد من الإنجاز لتحقيق الخير والازدهار ".

الحمد لله الذي مَنَّ على بلادنا بنعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين.

نتطلع مع ذكرى يومنا الوطني المجيد إلى مزيد من الإنجاز لتحقيق الخير والازدهار للوطن وشعبه. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) 23 сентября 2018 г.

ويصادف اليوم الأحد الذكرى الـ88 لتوحيد السعودية، بعد مسار طويل، استمر حوالي ثلاثين سنة، وتم توحيد المملكة في الـ23 سبتمبر من العام 1932، تاريخ إعلان المملكة العربية السعودية، والذي هو يوم وطني يحتفل به السعوديون كل عام.

المصدر: وكالات