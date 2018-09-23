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الملك سلمان يغرد مخاطبا السعوديين

أخبار العالم العربي

الملك سلمان يغرد مخاطبا السعوديينخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز السعوديين بالعيد الوطني الذي يصادف الذكرى الـ88 لتوحيد المملكة متمنيا "المزيد من الأمن والاستقرار للمملكة وشعبها".

وكتب العاهل السعودي عبر تغريدة نشرها في حسابه على "تويتر"، الحمدلله الذي مَنَّ على بلادنا بنعمة الأمن والأمان والاستقرار ... نتطلع مع ذكرى يومنا الوطني المجيد إلى مزيد من الإنجاز لتحقيق الخير والازدهار ".

ويصادف اليوم الأحد الذكرى الـ88 لتوحيد السعودية، بعد مسار طويل، استمر حوالي ثلاثين سنة، وتم توحيد المملكة في الـ23 سبتمبر من العام 1932، تاريخ إعلان المملكة العربية السعودية، والذي هو يوم وطني يحتفل به السعوديون كل عام.

المصدر: وكالات

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