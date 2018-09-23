الحرس الثوري: سنوجه للأعداء صفعة لم يروا مثلها

حذر قائد المنطقة الرابعة في بحرية الحرس الثوري منصور روانكار من مغبة أي "مغامرة يقدم عليها الأعداء وسيواجهون صفعة لم يروا لها مثيلا".

وقال منصور روانكار، في تصريح أدلى به خلال الاستعراض العسكري لقوات التعبئة (بسيج) والعسكرية بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس في لامرد جنوب إيران، إن"القوات المسلحة بكل صنوفها تحظى بأعلى مستويات الجهوزية في مواجهة تهديدات الأعداء وتؤمن جميع حاجاتها من الإنتاج المحلي في داخل البلاد".

وتابع إن "أي خطوة تصدر من الأعداء ستواجه برد لم يروا نظيره من قبل".

المصدر: "فارس"