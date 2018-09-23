الخارجية الإيرانية تحذر الإمارات من التصريحات "المؤيدة للإرهاب"

كشفت الخارجية الإيرانية اليوم تفاصيل استدعائها القائم بالأعمال الإماراتي في طهران على خلفية تصريحات مسؤول إماراتي حول الهجوم على عرض عسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي الجمهورية أمس.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي اليوم أن سبب استدعاء الممثل الإماراتي من قبل رئيس الدائرة السياسية المعنية في الوزارة يعود إلى تصريحات الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله الذي تعرفه بعض وسائل الإعلام على إنه مستشارا سابقا لحاكم إمارة أبو ظبي، خليفة بن زايد آل نهيان.

ووصف قاسمي تصريحات عبد الله، والتي ذكر فيها أن هجوم الأهواز ليس إرهابيا لأنه ضرب هدفا عسكريا، بأنها "سخيفة وغير مسؤولة ومشينة"، مضيفا أن طهران أبلغت القائم بالأعمال الإماراتي احتجاجها الشديد على هذه التصريحات.

وقال الدبلوماسي الإيراني: "لقد حذرنا خلال اللقاء من أن تعبير الدعم للأعمال الإرهابية من قبل أفراد على صلة بالمراكز الرسمية في الإمارات من شأنه إيجاد مسؤولية لحكومة الإمارات في هذا الصدد، وأن تجاهل ذلك لن يكون مقبولا".

وأودى هجوم أمس بأرواح 29 شخصا على الأقل، بينهم عسكريون وعناصر للحرس الثوري الإيراني ومدنيون، بمن فيهم صحفيون وأطفال.

وتمكنت أجهزة الأمن من القضاء على المعتدين الـ4، حسب مسؤولين إيرانيين.

المصدر: فارس