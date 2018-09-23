الجيش الإسرائيلي يقول إنه عرض نتائج التحقيق في حادثة الطائرة "إل 20" على المسؤولين الروس

قالت بعثة الجيش الإسرائيلي برئاسة قائد سلاح الجو، عميكام نوركين، إنها عرضت أمام مسؤولي الجيش الروسي نتائج التحقيق العسكري الكامل حول حادثة إسقاط الطائرة "إل20 "بالساحل السوري.

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وجاء في بيان البعثة أنه تم إجراء التحقيق وعرضه بشكل معمّق ومهنيّ ومفصل .والتفاصيل الكاملة والدقيقة والحقيقية، معروفة للمهنيين الذين يتعاملون مع الأمر في الجيش الروسي، ومنها تم استيضاح أن نظام منع الاحتكاك مفعل، وفي الوقت المناسب (كما كان في السنتين ونصف السنة الأخيرتين)، وسلاح الجو الإسرائيلي لم يتستر وراء أي طائرة، وأن الطائرات الإسرائيلية كانت داخل المجال الجوي الإسرائيلي وقت الضربة السورية على الطائرة الروسية.

وتابع البيان أن نتائج إسقاط الطائرة بأياد سورية هي تراجيدية وصعبة، ونحن نعزّي العائلات والشعب الروسي.

وأضاف البيان أن التنسيق بين جيش الدفاع الإسرائيلي والجيش الروسي أثبت نفسه مرات عديدة في السنوات الأخيرة، واستمرار التنسيق يعتبر مصلحة مشتركة جراء التحديات الإقليمية المختلفة .. مع ذلك وكما شهدنا هذه المرة أيضا تسليح جهة غير مسؤولة بأسلحة متطورة يعتبر خطرا على المنطقة وقد يؤدي الى المساس بالجهات العاملة في المنطقة.

وأكد البيان على أن "سلامة وأمن القوات الروسية التي تعمل في سوريا موضوعة نصب أعين متخذي القرارات في إسرائيل وجيش الدفاع، وتشكل عاملا هامّا في الموافقة على كل عملية".

جيش الدفاع سيستمر باتخاذ جميع الخطوات اللازمة، كما فعل حتى الان، من أجل تحقيق هذا الهدف ..جيش الدفاع سيستمر بالعمل وفقًا لتعليمات المستوى السياسي في مواجهة محاولات إيران المستمرة للتموضع في سوريا وتسليح منظمة حزب الله الإرهابية بالأسلحة القاتلة والدقيقة.

المصدر: RT