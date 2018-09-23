الجزائر.. لواء جديد على رأس ناحية عسكرية متاخمة للمغرب

عيّن رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، يوم الأحد، اللواء مصطفى إسماعيلي قائدا جديدا للناحية العسكرية الثالثة بمدينة بشار غرب الجزائر.

ويأتي تعيين مصطفى إسماعيلي كقائد للناحية العسكرية الثالثة بعد تنحية اللواء سعيد شنقريحة الذي نُصّب قائدا للقوات البرية.

وتضم الناحية العسكرية الثالثة التي يوجد مقر قيادتها ببشار مدينتي بشار وتندوف الحدوديتين مع المغرب إلى جانب مدينة أدرار.

وكانت الناحية العسكرية الثالثة في الأيام المنصرمة مسرحا لمناورات للجيش الجزائري بالذخيرة الحية تحت اسم "اكتساح 2018"، وهي المناورات الأكبر منذ سنوات، حيث شاركت فيها قوات برية وجوية ومنظومات الدفاع الجوي.

وأثارت هذه المناورات العديد من الأسئلة في وسائل الإعلام المغربية في ظل تدهور العلاقة بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الجزائري يتعرض لحركة تغيير واسعة مست العديد من الجنرالات، حيث تؤكد وزارة الدفاع الجزائرية أن هذه التغييرات روتينية، فيما أشارت وسائل إعلام جزائرية إلى تورط بعض الجنرالات بقضايا فساد.

المصدر: النهار + وسائل إعلام جزائرية