رئيس هيئة الأركان الأردنية يستقبل قائد القوات البرية الأمريكية

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية وقائد القوات البرية في القيادة المركزية الأمريكية آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق.

ونشر الموقع الرسمي للقوات المسلحة الأردنية بيانا جاء فيه، "استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة محمود عبدالحليم فريحات، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الأحد، قائد القوات البرية الأمريكية في القيادة المركزية الفريق مايكل غاريت والوفد المرافق له"​​​.

وبحث الجانبان "آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين".

وحضر اللقاء الملحق العسكري الأمريكي في عمّان.​

المصدر: القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية