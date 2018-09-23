قرقاش: التحريض الرسمي ضد الإمارات في الداخل الإيراني مؤسف ويتصاعد عقب هجوم الأهواز

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن التحريض الرسمي ضد الإمارات في الداخل الإيراني مؤسف ويتصاعد عقب هجوم الأهواز في محاولة للتنفيس المحلي.

إقرأ المزيد

وأوضح قرقاش في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر"، أن موقف الإمارات التاريخي ضد الإرهاب والعنف واضح، منوها بأن اتهامات طهران لا أساس لها.

إقرأ المزيد

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكرجي، اتهم أربع دول، اثنتان منها في منطقة الخليج، بالوقوف وراء الهجوم المسلح على العرض العسكري في مدينة الأهواز الذي أسفر عن قتلى وجرحى.

المصدر: تويتر"