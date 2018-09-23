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العراق.. الحلبوسي يجري مباحثات مع السفير الإيراني

أخبار العالم العربي

العراق.. الحلبوسي يجري مباحثات مع السفير الإيراني
Reuters
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي
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بحث رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي والسفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي، في بغداد اليوم الأحد، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية وحل أزمة المياه بين البلدين.

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وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب العراقي، جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة وملف المياه بشكل خاص.

ودعا الحلبوسي إلى "وضع حلول جذرية لملف المياه بين البلدين"​​​، مضيفا أن "العراق يتطلع إلى مزيد من التعاون مع محيطه الإقليمي وعلى كافة المستويات".

من جانبه أكد السفير الإيراني على "ضرورة دعم وتفعيل الملف الاقتصادي بين البلدين والارتقاء به".

المصدر: وكالات

 

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