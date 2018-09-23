فصيل سوري معارض يجلي مسلحيه مع عوائلهم من مخيم الركبان إلى الشمال

أعلن "لواء شهداء القريتين"، وهو فصيل معارض تابع لـ"الجيش السوري الحر"، عن خطته لنقل من يرغب من مسلحيه والمدنيين المقيمين في مخيم الركبان جنوب سوريا إلى شمال البلاد.

وأكد الفصيل في بيان أصدره الجمعة الماضي عن نيته تنفيذ عملية الإجلاء هذه من المخيم الواقع في منطقة النفوذ الأمريكي قرب قاعدة التنف، عند الحدود مع الأردن، دون تحديد المنطقة في الشمال التي سيُنقل إليها الراغبون بمغادرة المخيم، ودون كشف تفاصيل العملية المقبلة.

وسبق أن أشار نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة إلى أن 3.2 ألف مسلح مع عوائلهم أعربوا عن رغبتهم في الانسحاب إلى الشمال، ليبقى في المنطقة مسلحو فصائل "كتائب أحمد العبدو" و"أسود الشرقية" و"جيش المغاوير".

إتفاق بخروج لواء شهداء القريتين من منطقة #التنف وما حولها على أن يبقى بالمنطقة كتائب الشهيد أحمد العبدو وأسود الشرقية وجيش مغاوير الثورة التي تقع المنطقة تحت إدارته من بين المرحلين مدنيين وعسكريين وبحسب ناشطين هناك بأن قرابة الـ 3200 شخص يستعدون للخروج غداً بإتجاه #الشمال السوري — أسامة العمري (@ousamamedia) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

من جانبها، أفادت صحيفة "الوطن" السورية، نقلا عن مواقع معارضة، بأن أكثر من خمسة آلاف شخص من المسلحين وعوائلهم سجّلوا أسماءهم للخروج من مخيم الركبان، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية والجانب الروسي.

المصدر: الوطن + مواقع التواصل الاجتماعي