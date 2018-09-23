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فصيل سوري معارض يجلي مسلحيه مع عوائلهم من مخيم الركبان إلى الشمال

أخبار العالم العربي

فصيل سوري معارض يجلي مسلحيه مع عوائلهم من مخيم الركبان إلى الشمال
Reuters Alaa Faqir
أحد عناصر الجيش السوري الحر
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أعلن "لواء شهداء القريتين"، وهو فصيل معارض تابع لـ"الجيش السوري الحر"، عن خطته لنقل من يرغب من مسلحيه والمدنيين المقيمين في مخيم الركبان جنوب سوريا إلى شمال البلاد.

وأكد الفصيل في بيان أصدره الجمعة الماضي عن نيته تنفيذ عملية الإجلاء هذه من المخيم الواقع في منطقة النفوذ الأمريكي قرب قاعدة التنف، عند الحدود مع الأردن، دون تحديد المنطقة في الشمال التي سيُنقل إليها الراغبون بمغادرة المخيم، ودون كشف تفاصيل العملية المقبلة.

وسبق أن أشار نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة إلى أن 3.2 ألف مسلح مع عوائلهم أعربوا عن رغبتهم في الانسحاب إلى الشمال، ليبقى في المنطقة مسلحو فصائل "كتائب أحمد العبدو" و"أسود الشرقية" و"جيش المغاوير".

من جانبها، أفادت صحيفة "الوطن" السورية، نقلا عن مواقع معارضة، بأن أكثر من خمسة آلاف شخص من المسلحين وعوائلهم سجّلوا أسماءهم للخروج من مخيم الركبان، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية والجانب الروسي.

المصدر: الوطن + مواقع التواصل الاجتماعي

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