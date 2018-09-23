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الصدر يغرد بشأن هجوم الأهواز في إيران

أخبار العالم العربي

الصدر يغرد بشأن هجوم الأهواز في إيران
Reuters Alaa Al-Marjani
مقتدى الصدر
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نشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي حقق فوزا في الانتخابات النيابية هشتاغا بالعربية والفارسية على الهجوم المسلح الذي استهدف أمس عرضا عسكريا في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران.

وذكر الصدر، في بيان مقتضب منشور اليوم على حسابه الرسمي في "تويتر": "مرة أخرى تمتد يد التشدد لتعصف بالجارة إيران.. لتزعزع أمنها وترعب شعبها.. لكن الشعب الإيراني محب للاعتدال وأقوى من أن يخاف الظلام".

ونشرت هذه التغريدة بوسم (هشتاغ) "فالاعتدال نور والعنف ظلام"، وكذلك نشر هشتاغا ثانيا باللغة الفارسية.

وأودى هجوم أمس بأرواح 29 شخصا على الأقل، بينهم عسكريون وعناصر للحرس الثوري الإيراني ومدنيون، بمن فيهم صحفيون وأطفال.

وتمكنت أجهزة الأمن من القضاء على المعتدين الـ4، حسب مسؤولين إيرانيين.

وحملت القيادة الإيرانية الولايات المتحدة المسؤولية عن الهجوم، متوعدة بـ"رد ساحق" .

المصدر: RT

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