 
مباشر

"حراس الدين" يرفضون الاتفاق التركي الروسي بشأن إدلب

أخبار العالم العربي

Globallookpress
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ktsm

رفضت جماعة "حراس الدين" الإسلامية المتشددة في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا الاتفاق التركي الروسي القاضي بانسحاب الجماعات المسلحة من منطقة منزوعة السلاح بعمق 15-20 كم.

إقرأ المزيد
مسلحون في إدلب مسلحو المعارضة الموالون لتركيا في إدلب يرفضون تسليم أسلحتهم والانسحاب

كما حثت الجماعة مقاتلي المعارضة على شن عمليات عسكرية جديدة.

و"حراس الدين" ليست الجماعة المعارضة الرئيسية في إدلب، لكن موقفها يشير إلى اعتراضات قد تعقد تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته روسيا وتركيا الأسبوع الماضي.

أما "هيئة تحرير الشام" الجماعة الأقوى في شمال غرب سوريا فلم تعلن موقفها بعد من الاتفاق الذي يقضي بخروج المعارضة المسلحة من المنطقة منزوعة السلاح بحلول 15 أكتوبر القادم.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. رد روسي على "الرد الإسرائيلي الجاحد"