محمد بن سلمان: لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالا

أكد ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، أن بلاده ستظل متمسكة بالوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب، مؤكدا أن "لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالا".

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وقال الأمير بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني لبلاده: أن "وطننا الغالي الذي انطلق منه الإسلام وأضيئت منه أنوار النبوة، سيظل متمسكا بثوابت الدين الحنيف، دين الوسطية والاعتدال، ومحارباً بلا هواده التطرف والإرهاب".

وشدد ولي العهد على أنه يسير على خطى والده، الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي قال إنه " لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالاً ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال واستغلال يسر الدين لتحقيق أهدافه".

وأشاد الأمير بن سلمان بما حققته بلاده وبلغته "من مكانة دولية وإسلامية وعربية، ودور مؤثر في تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وإنجازات اقتصادية وتنموية بعمل مؤسسي يهدف إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي والأمن الاجتماعي"، مؤكدا السعي الجاد لتحقيق أهداف رؤية 2030.

المصدر: واس