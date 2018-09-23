ليبيا.. مقتل زيزو إرهابي درنة

أعلن العميد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي (بقيادة المشير حفتر)، نقلا عن غرفة عمليات عمر المختار، تأكيدها مقتل الإرهابي زيزو الجيباني في درنة.

وجاء ذلك في بيان مقتضب للعميد المسماري نشره على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك اليوم، الذي أكد فيه "مقتل الجيباني أحد قادة العصابات الإرهابية في مدينة درنة أثناء مواجهة مع الأجهزة الأمنية في المدينة صباح السبت".

ولا تزال الاشتباكات مستمرة بين قوات الجيش الليبي وعناصر من مجلس شورى درنة المتمركزة في منطقة المغار والمدينة القديمة وسط درنة، وتعتبر هذه المنطقة ذات تضاريس صعبة وشوارع ضيقة يصعب معها دخول المدرعات والدبابات التابعة لقوات الجيش الليبي.

المصدر: RT + وكالات