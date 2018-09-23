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شاهد.. ظهور نادر لولي العهد السعودي السابق

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شاهد.. ظهور نادر لولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف
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في صورة حديثة التقطها أحد المقربين له، ظهر ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف، تزامنا مع احتفالات المملكة بعيدها الوطني.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة، التي لم يتسن لنا التأكد من صحتها، وظهر خلالها الأمير مبتسما وبجانبه طفلتان يبدو أنهما حفيدتاه.

وأعفا الملك سلمان بن عبد العزيز، منتصف العام الماضي، ابن شقيقه الأمير محمد بن نايف، من مناصب ولي العهد ووزير الداخلية ورئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية الأشبه بحكومة مصغرة، مسندا ولاية العهد للأمير محمد سلمان، ووزارة الداخلية لابن أخيه الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.

ومنذ إعفائه يظهر الأمير، البالغ من العمر 60 عاما، في مناسبات العائلة بين فترة وأخرى، مبددا صحة تقارير إعلامية وتكهنات عن خضوعه للإقامة الجبرية عقب إعفائه من مناصبه.

المصدر: وكالات

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