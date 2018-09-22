بالصور.. القوات العراقية تسيطر على معسكر الشيخين التابع لـ"داعش" في الأنبار

تنشر RT صورا للقوات الأمنية العراقية أثناء سيطرتها على معسكر الشيخين التابع لتنظيم "داعش" غربي محافظة الأنبار يوم السبت.

وقال مصدر أمني في الفوج التكتيكي التابع لمحافظة الأنبار في تصريح لـRT إن المعسكر كان يستخدمه تنظيم "داعش" لإمداد عناصره بالعتاد والمتفجرات، وكان أيضا مركزا لانطلاق العمليات الإرهابية في المحافظة.

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وأضاف "وجدنا عشرات الأحزمة والأعتدة والعبوات الناسفة وأسلحة الكلاشنيكوف في المعسكر التابع لـ"داعش".

وبدأت يوم السبت عملية عسكرية واسعة في صحراء 3 محافظات عراقية مرتبطة ببعضها، وهي الأنبار وصلاح الدين ونينوى.

وقال مركز الإعلام الأمني في بيان تلقت RT نسخة منه، إن قطعات قيادة عمليات الجزيرة والقطعات الملحقة بها والحشد العشائري أطلقت عملية واسعة من 7 محاور، بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطائرات التحالف، لتفتيش الصحراء الواقعة ما بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى باتجاه الحدود العراقية - السورية.

RT

RT

RT

RT

المصدر: RT